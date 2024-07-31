Son yayınını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırı sonucu Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetti.

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Filistin hükümetinin Medya Ofisinden alçak saldırıya dair yazılı açıklama yapıldı.

MUHABİR VE KAMERAMAN HAYATINI KAYBETTİ

Ofisten yapılan açıklamada, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ile kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısının 165'e yükseldiği kaydedildi.

SON YAYININI HANİYE'NİN EVİNİN ENKAZINDA YAPMIŞ

Filistinli gazeteci İsmail el-Gul'un, son yayınını İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evinin enkazında yaptığı ortaya çıktı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, uluslararası toplum ve kuruluşlara, İsrail'in devam eden suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.