İsrail Saldırılarında 30 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinli, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu can kaybı yaşandı. Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarındaki saldırılar en çok can kaybına yol açtı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 30 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta, kuzey ve güney kesimlerinde yoğun saldırlar düzenledi.

Orta bölgede yer alan Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında evlere düzenlenen saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirdi.

Nusayrat'ta Abu Amir ailesine ait evin hedef alınması sonucu aralarında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanlara güvenlik gerekçesiyle ulaşılamadı.

???????Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Hasayine bölgesinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında, aralarında baba ve oğlunun da bulunduğu 3 kişi can verdi, bazı kişiler de yaralandı.

İsrail, Gazze kentinde ise Şifa Tıp Merkezi yakınları, Nasr ve Sabra mahalleleri ile Şati Mülteci Kampı çevresini de bombaladı.

Güneydeki Refah ve Han Yunus kentlerinde ise yardım dağıtım merkezleri çevresinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un farklı bölgelerinde gece boyunca hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze Belediyesi çalışanlarından biri, su dağıtımı sırasında hedef alınarak öldürüldü. Belediye, saldırıyı "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 926 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 783 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
