İsrail Saldırıları Sonucu 28 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırıları Sonucu 28 Filistinli Hayatını Kaybetti
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliya ve Deyr el-Belah'taki saldırılar özellikle can kaybına neden oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise Filistinli "Bereş" ailesinin evi vuruldu, 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya'ya düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi de Şifa ile El-Ehli Baptist hastanelerine getirildi.

Söz konusu saldırılarda yaralananların durumunun ağır olduğu, can kaybının artabileceği aktarıldı.

Cibaliya'da Filistinli "Cüneyd" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda da 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde de Bureyc Belediyesine ait araç hedef alındı. Saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli 2 balıkçı da İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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