İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısı yarım milyonu aştı

Güncelleme:
Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin resmi sayısı 517 bini geçti. Hükümetin verilerine göre, barınma merkezlerine kayıtlı kişi sayısı artarken, toplam etkilenenlerin sayısının daha fazla olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in işgali ve saldırıları karşısında Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının yarım milyonu aştığı bildirildi.

Lübnan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail saldırıları ve işgalini genişletme kararı sonrası yerinden edilen kişilerin komiteye kayıt işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, barınma merkezlerine kayıt yaptıranların sayısının 517 bini aştığı bildirildi.

Öte yandan Lübnan hükümetinin kayıt altına aldığı zorla yerinden edilenlerin sayısını açıklamasına rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalarak başka yerlere sığınanların da katılmasıyla zorla yerinden edilenlerin sayısının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Komitenin günlük raporunda ise şu ana kadar açılan 538 barınma merkezine yaklaşık 117 bin kişinin yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a 1015 saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
