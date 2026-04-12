Gazze'de araçların yüzde 70-80'i İsrail saldırılarında kullanılamaz hale geldi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de, Ekim 2023'te başlayan saldırıların ardından araçların yüzde 70 ila 80'inin kısmen ya da tamamen tahrip olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Sözcüsü Enis Arafat basına yaptığı açıklamada, Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının Gazze'de ulaşım ve altyapıya yönelik tahribatına ilişkin bilgi verdi.

Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından Gazze'de kayıtlı 80 binden fazla aracın yüzde 70 ila 80'inin kısmen ya da tamamen tahrip olduğunu belirten Arafat, birçok aracın tamamen yandığını, bir kısmının ise İsrail'e ait tanklar tarafından ezilerek kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti.

Yıkımın yalnızca ulaşım kaybı olmadığı, aynı zamanda yol kenarlarında biriken hurda araçların çevresel ve sağlık krizini de derinleştirdiğini ifade eden Arafat, tahrip olmuş araçların toplanması için alan yetersizliği yaşandığı, bu nedenle enkazın kaldırılmasının sınırlı şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Arafat, bu araçların çöp ve atıklarla dolarak haşere ve kemirgenler için üreme alanına dönüştüğünü, bunun da salgın hastalık riskini artırdığını vurguladı.

Saldırılar nedeniyle ulaştırma altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğü Gazze'de, halkın araçların devre dışı kalmasıyla birlikte alternatif ve ilkel ulaşım yöntemlerine yönelmek zorunda kaldığını aktaran Arafat, bu durumun günlük yaşamı daha da zorlaştırdığı ve insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 328'e, yaralı sayısı da 172 bin 184'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.