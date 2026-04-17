Haberler

İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlenen hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, ateşkes ihlalleri nedeniyle ölü sayısı 765'e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ateşkes ihlalleri sonucu 765 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı

Yaylada bulunan çifte cesedin ardından akılalmaz bir sebep çıktı

Bursa'da okullardaki saldırılara ilişkin paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

'Sıra bende' demişti! Evinden çeşit çeşit çıktı
Hafta sonu hava tersine dönüyor! İkisi birden vuracak

Randevusu olmayan ebeveynler okul bahçesine sokulmayacak

Saldırılar sonrası yeni karar! Okul bahçelerine giremeyecekler
Biricik Suden'den, tepki çekecek sözler: Kas gelişimimi riske atamam

Saldırılara bu yüzden sessiz kalmış! Cevabı ortalığı karıştıracak
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım