İsrail'in Gazze'de su arıtma istasyonuna düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanda bir Filistinli hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir su arıtma istasyonuna insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

Saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail güçlerine ait askeri araçlar, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ateşkes ihlalleri sonucu 765 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı, altyapının yaklaşık yüzde 90'ının zarar gördüğü ifade ediliyor.