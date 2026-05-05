İsrail polisinden, Küresel Sumud'dan alıkonulan 2 aktivistin gözaltı süresini 6 gün uzatma talebi

İsrail polisi, uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu'nun "lider kadrosunda oldukları" gerekçesiyle alıkoyduğu 2 aktivistin gözaltı süresini 6 gün daha uzatılmasını talep etti.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak alıkoyduğu aktivistlerden Thiago Avila ve Seyf Ebu Kişk'ın durumuna ilişkin bilgi verildi.

Brezilyalı aktivist Avila ve İspanyalı Ebu Kişk'ın, filonun "lider kadrosunda" oldukları iddia edilirken, Aşkelon (Askalan) Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı aktarıldı.

İsrail polisinin, Avila ve Ebu Kişk'ın gözaltı sürelerinin 6 gün daha uzatılmasını talep ettiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü aktivistler; Ebu Kişk ve Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorguda ölüm tehditlerine maruz kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
