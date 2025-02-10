Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Trump'tan Gazze'ye ilişkin bir skandal açıklama daha: Filistinlilere geri dönüş hakkı verilmeyecek

Gazze'ye zulüm konusunda Netanyahu ile yarışır hale geldi
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

İsrail Polisi, Doğu Kudüs'teki Kitapçılara Baskın Düzenledi

İsrail Polisi, Doğu Kudüs'teki Kitapçılara Baskın Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te iki kitapçıya baskın düzenleyerek kitaplara el koydu. Baskında, kitapçıların sahipleri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan kitapçılara yönelik itirazlar ve protestolar sürüyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu, Filistinli 2 kitapçıyı da gözaltına aldı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün önde gelen ve oldukça bilinen 2 kitapçısına dün baskın düzenledi.

Baskında bazı kitaplara el koyan İsrail polisi, söz konusu dükkanların sahibi Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı da gözaltına aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Filistin tarihi ve Kudüs'e dair eserlerin satıldığı söz konusu dükkanlardaki kitapların "tahrik edici olduğu" iddia edildi.

Çocuk boyama kitabına dahi el koydular

Gözaltına aldığı kitapçıları "kamu düzenini bozmakla" suçlayan İsrail polisi, amca-yeğen kitapçıları gözaltı merkezine götürdü.

Polisin açıklamasında, dükkanda el konulan kitaplar arasında "Nehirden Denize" isimli çocuk boyama kitabının da bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme gözaltı sürelerini 1 gün daha uzattı

İsrail polisince gözaltına alınan Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, amca-yeğenin gözaltı süresini bir gün daha uzattı. Polis tarafından gözaltına alınan kitapçıların, yarın bir kez daha mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Öte yandan bir grup aktivist, mahkeme yakınında Filistinli 2 kitapçının gözaltına alınmasını protesto etti.

Gözaltılara tepki gösteren aktivistler, "Ödlekler kitaplara el koydu", "Filistin kitapları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklama yapan Ahmed Muna ve Mahmud Muna'nın avukatı Nasır Udeh, İsrail polisinin mahkemede müvekkillerinin gözaltı süresinin 8 gün uzatılması talebinde bulunduğunu bunun da kendilerini şoke ettiğini belirtti.

Mahkemenin gözaltı süresini 1 gün uzattığını kaydeden Udeh, "İsrail polisi, yasal bir sabıkaya imza atarak, Kudüs'te fikir özgürlüğüne, Filistin ile ilgili olan her şeye savaş açmış durumda. Geçmişte de çeteler ve farklı yönetimler kitapları yakarak, el koyarak bu toprakların asıl sakinlerinin fikirlerine egemen olmaya, onları kontrol altına almaya çalışmışlardır." ifadelerini kullandı.

Küçük kızı büyük korku yaşadı

Mahmud Muna'nın eşi May Muna ise baskın sırasında 11 yaşındaki kızları Leyla'nın da kitapçıda olduğunu, her şeyi gördüğünü ve olanlardan dolayı sarsıldığını anlattı.

Kızının baskın sırasında babasıyla birlikte kendisinin de gözaltına alınacağı endişesi yaşadığını aktaran May, "Leyla ile dün akşam konuştuk ve her şeyin iyi olacağını söyledik ama Leyla olanlara şaşırmış durumda. 'Kitapları neden aldılar, ne istediler? Ondan (babası Mahmud) ne istiyorlar?' gibi sorular soruyor." dedi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
img

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
img

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
img

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Galatasaray, Przemyslaw Frankowski transferini KAP'a bildirdi

Cimbom yeni transferini duyurdu
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anne hasta çıktı

Çocuklarını bileklerini keserek öldüren anneyle ilgili kahreden detay
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.