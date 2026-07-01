İsrail polisi, Lod kentinde akıl sağlığı yerinde olmayan bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisi, ülkenin orta kesimindeki Lod kentinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla akıl sağlığı yerinde olmayan bir Filistinliyi öldürdü.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail polisinin elinde bıçakla kendisine yaklaşan bir kişiyi uyardıktan sonra ateş açarak öldürdüğü ifade edildi.

Habere göre, öldürülen Sami Ahmed Casus'un annesi, "oğlunun iki ay önce akıl hastanesinden taburcu edildiğini ve akıl sağlığının yerinde olmadığını" söyledi.

İsrail polisi, olayın ilk aşamada "terör saldırısı" olarak değerlendirildiğini, ancak kriminal bir vaka olabileceği ihtimalinin de göz ardı edilmediğini savundu.

Lod Halk Komitesi'nden yapılan açıklamada ise İsrail polisinin olayla ilgili "bıçaklı saldırı girişimi" açıklamasına güvenilmediği, Sami Ahmed Casus'un "soğukkanlılıkla katledildiği" vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kentte Filistinlilere yönelik saldırılarının tehlikeli bir aşamaya geldiği belirtilerek, olayın koşullarının açığa çıkarılması ve faillerin adalete teslim edilmesi için bağımsız ve tarafsız bir soruşturma talep edildi.