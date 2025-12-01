İsrail Ordusunun Suriye'deki İhlalleri Sürüyor

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Kuneytra kırsalında bulunan Sayda el-Hanut köyünün batı kesiminde ihlallerini sürdürdü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 3 araçtan oluşan İsrail askeri birliğinin Sayda el-Hanut köyünün batı tarafında konuşlandırıldığını bildirdi. Bölge üzerinde keşif amaçlı bir insansız hava aracının da uçtuğu aktarıldı.

Söz konusu ihlallerin, İsrail güçlerinin Kuneytra'daki Burj noktasından, kuzey kırsalda yer alan Hamidiye noktasına iki tank taşımasıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Pazar günü de bölgede ilerleyişini sürdüren İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey ve güney kırsallarında iki kontrol noktası kurarak yoldan geçen sivillere yönelik "arama faaliyetleri" yürüttü.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.