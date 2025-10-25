Haberler

İsrail Ordusunun Saldırısında İki Filistinli Kardeş Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği topçu atışları sonucu Deyr el-Belah'ta iki Filistinli kardeş hayatını kaybetti. Olay, ateşkesin ardından yaşanırken, yerel kaynaklar, kardeşlerin yanlışlıkla Sarı Hat'ı geçtiğini belirtiyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli kardeşin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışlarıyla Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladı.

İsrail saldırısında Said ve Mesud el-Ğavaş isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Filistinli kardeşlerin İsrail ordusunun ateşkesin ardından gerisine çekildiği Sarı Hat'tı geçtiklerini ve bölgede Sarı Hat'tı gösteren bir işaretin bulunmadığını söyledi.

İsrail ordusu, Sarı Hat'tı yanlışlıkla da olsa geçen Filistinli sivilleri ve araçlarını uyarı yapmaksızın hedef alıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere Sarı Hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var

Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.