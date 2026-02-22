Haberler

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 27 yaşındaki Besme Azzam Bennat hayatını kaybetti. Saldırı, ateşkes anlaşmasına aykırı olarak gerçekleşti.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin kuzeydeki Beyt Lahiye beldesinde açtığı ateş sonucu Besme Azzam Bennat (27) hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, söz konusu saldırının, ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun kontrol alanı dışında kalan bölgede meydana geldiğini aktardı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışlarıyla saldırı düzenlemişti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 614 kişi hayatını kaybederken, 1643 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
