İsrail ordusunun saldırıları ve mühimmat patlaması sonucu 16 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları devam ederken, çeşitli bölgelere yapılan hava saldırıları ve ateş açma olayları sonucunda 16 Filistinli yaralandı. Yaralıların çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor ve bazı durumlar kritik. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun saldırıları ve ordunun geride bıraktığı mühimmatın patlaması sonucu 16 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'deki saldırılarını sürdürdü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin batısında bulunan el-Salatin bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara İsrail teknelerinden açılan ateş ve topçu saldırıları sonucu çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 5 Filistinli yaralandı.

Yaralılar Gazze kentindeki Es-Seraya Hastanesine nakledildi.

Sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun Cibaliya'ya düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'de yer alan Filistinlilerin kaldığı çadırlara İHA'lardan ateş açıldı.

AA'ya konuşan bir sağlık kaynağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun saldırılarından kalan bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

El-Avde Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki polis merkezi yakınlarında toplanan sivilleri hedef alan İHA saldırısında da 5 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
