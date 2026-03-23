İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında, 3 Filistinli yaralandı. Olayda gaz bombası ve ateş kullanıldığı belirtildi. Filistin Kızılayı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Kudüs Caddesi'ndeki baskında Filistinlilere gaz bombası kullanarak ve ateş açarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Kudüs Caddesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin 17, 18 ve 35 yaşlarında oldukları aktarılan açıklamada, 3'ünün de bacağından isabet aldığı kaydedildi.

Filistin verilerine göre, sadece şubat ayında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria genelinde 511 saldırı düzenledi ve 7 Filistinliyi öldürdü.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Temmuz 2024 tarihli kararında, İsrail'in Filistin topraklarını işgalini yasa dışı ilan etmiş ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki tüm yerleşimlerin boşaltılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
