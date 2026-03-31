İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine saldırılarında 5 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği son saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları geceden bu yana güneydeki Deyr Kifa, Kefre, Aba, Duveyr, Cebşit, Mecdel Zun ve Kalile beldelerini hedef aldı.

Aba beldesinde bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları ise güneydeki Kavzeh, Beyt Lif ve Mansuri beldeleri ile Sırbin Vadisi'ni hedef aldı.

Sur kentine bağlı Kasımiye bölgesinde de İsrail ordusunun bir aracı hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Deyr Kifa beldesine yönelik İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ise 2 kişi öldü.

Ayrıca, İsrail ordusu Nebatiye kentine bağlı Batı Zavter beldesine de hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1247 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
