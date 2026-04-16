İsrail ordusunun Lübnan'da bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında bir kadın öldü, iki kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 196'ya ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'da Beyrut-Sayda yolunda seyir halindeki bir araca düzenlediği saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyrut-Sayda hattında yer alan Saadiyet beldesindeki bir araca düzenlenen hava saldırısında 1 kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 196'ya yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
