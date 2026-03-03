Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir motosiklete düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Ayrıca, birçok yere hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir motosiklete insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Kabriha'da bir motosiklet, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Ankun, Debbin, Teyrdeba, Benafol, Ernon, Yahmar Şakif, Mansuri, Seksekiyye ve Lobiyye beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Irak, dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretimi durdurdu

Dünyanın ikinci büyük petrol sahasında üretim durdu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu