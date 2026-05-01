İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Antalya'da protesto edildi

Antalya'da, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Cuma namazının ardından, Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa Camisi'nin avlusunda düzenlenen protestoda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Platform Başkanı Alparslan Arslan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'ye yardım için yola çıkan yardım filosunun İsrail tarafından alıkonulduğunu anımsattı.

İsrail'in saldırısı nedeniyle 180 arkadaşlarının tutuklandığını belirten Arslan, "Tutuklananlar arasında Türkiye'den arkadaşlarımız var, geriye kalan teknelerimiz yollarına devam ediyor. Daha önce filoda 43 tekne vardı ve bu teknelerimizi zar zor engelleyebilmişlerdi. İsrail'in yardımlarımızı engelleme gayret ve çabalarını sonlandıracağız." dedi.

Arslan, Mescid-i Aksa'da özgürce namaz kılınana ve oradaki zulüm sona erene kadar yolculuklarına ve mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Platform üyesi Hasan Çaylak da dünyanın, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu kaydetti.

Gazze'nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail saldırısına uğradığına dikkati çeken Çaylak, bu saldırının sadece gemilere değil vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapıldığını, bu ablukayı engelleyene kadar da mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.