İsrail Ordusunun Hava Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında aynı aileden 7 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında toplam 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı

Epözdemir'in gözaltına alınması sonrası hareketli saatler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti

Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.