İsrail Ordusunun Hava Saldırısında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 153 bin 213 kişi de yaralandı.