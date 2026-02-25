Haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucunda yaralanan siviller hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesiminde düzenlediği saldırılar sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yer alan Bi'r 19 bölgesinde bir grup Filistinliyi insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Söz konusu saldırıda yaşamını yitiren bir Filistinlin naaşı ile yaralanan siviller, Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Dery el-Belah kentinde de İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bir okulun yakınında ateş açması sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Görgü tanıklarına göre, İsrail Gazze kentinin doğusu başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde de topçu ateşi ve silahlı saldırılar gerçekleştirdi.

Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusundaki bölgeleri hedef aldı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı