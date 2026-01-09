İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 5'i çocuk 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze'de perşembe sabahından bu yana düzenlediği hava saldırılarında 5'i çocuk 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları, evleri ve bir okulu hedef aldı.

??????? Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde bir depo ve eve düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un Mevasi bölgesinde bir çadıra yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise biri kadın, ikisi kardeş çocuk olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti. Ölen çocukların 5 ve 7 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Beyt Lahiya, Deyr el-Belah ve Bureyc Mülteci Kampı'nda da çadır ve evlerin hedef alındığı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA da İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerdeki saldırılarla birlikte perşembe sabahından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 5'i çocuk 15'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail savaş uçakları, ayrıca Gazze kentinin kuzeybatısı ve Han Yunus'un doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi. Bazı bölgelerde sivillere tahliye uyarıları yapıldığı, bunun paniğe ve yeni göç dalgalarına yol açtığı aktarıldı.

Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in ihlalleri sürüyor. Bu ihlallerde şimdiye kadar 425 Filistinli hayatını kaybetti, 1206 kişi yaralandı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, sivillerin ve barınma merkezlerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, uluslararası topluma Gazze'deki siviller için acil koruma çağrısı yaptı.