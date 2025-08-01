İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'nde Saldırıları: 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda insani yardım bekleyen sivillerin hedef alındığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillerin sığındığı bölgelere düzenlediği saldırılar sonucu aralarında insani yardım bekleyenlerin de olduğu en az 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) el-Mevasi bölgesinde yerinden edilen kişilerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yine Han Yunus'un batısında, Taberiya istasyonu yakınlarında yer alan başka bir çadıra yönelik saldırıda 1 kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralanan oldu.

Han Yunus'un güney bölgelerinde yardım bekleyen kalabalığa İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 3 Filistinli öldü, 73 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde ise İsrail İHA'sının sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralanan oldu.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
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