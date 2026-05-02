İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Kentteki bir sağlık kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan Satr Şarki bölgesinde Ammar Talal Ebu Şab adlı bir genç İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimlerinde Deyr el-Belah kentinin doğusunda yer alan Kastal Kuleleri bölgesinde İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaralandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 828 kişi öldü, 2 bin 342 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 72 bin 608 kişi hayatını kaybetti, 172 bin 445 kişi de yaralandı.