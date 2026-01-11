Haberler

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı. Bu saldırılar, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor. Ekim ayından bu yana İsrail'in bombardımanları sonucunda 439 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusundaki keskin nişancılar Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya beldesinde Filistinlileri hedef aldı.

Sağlık ekipleri, yaralanan 3 Filistinliyi saldırı bölgesinden çıkardı.

Filistinlilerin hedef alındığı bölge, 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer alıyor.

İsrail ordusunun gün içerisinde Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ekim ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, bombardıman ve ateş açma yoluyla yüzlerce ihlalde bulundu. Bu ihlaller sonucunda 439 Filistinli yaşamını yitirdi, 1223 kişi yaralandı.

