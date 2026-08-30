Han Yunus'ta İsrail ateşi: Yaşlı kadın yaralı, genç hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta açtığı ateş sonucu yaşlı bir kadın yaralandı, geçen haftaki saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki bir genç ise bugün yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus'un güneybatısında Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateşte yaşlı bir kadın yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile Cibaliya Mülteci Kampı'nı top atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere de yoğun şekilde ateş açtı.

Geçen haftaki saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Öte yandan hastane kaynakları, İsrail ordusunun geçen hafta Han Yunus'un batısındaki Emel Mahallesi'nde sivilleri hedef aldığı bombalı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Muhammed Nasıreddin'in bu sabah hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkese ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'ni hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 1313 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 361 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında ise toplam can kaybı 73 bin 449'a, yaralı sayısı 174 bin 472'ye ulaştı.

Kaynak: AA