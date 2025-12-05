Haberler

İsrail ordusunun Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı hedef alan topçu saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı. Sağlık kaynakları, yaralıların Şifa Hastanesi'ne getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı hedef alan topçu saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerdeki yoğun ateş ve hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kuzeydeki Beyt Lahiya'yı da hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'nın dış mahallelerini hedef alan topçu atışları sonrası Şifa Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah'ın doğusundaki alanlar, İsrail ordusuna ait araçlardan açılan yoğun ateşin ve uçaklarla düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Venezuela'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği suç çeteleri yenilgiye uğratıldı

ABD terör örgütü ilan etmişti! Yenilgiye uğratıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.