İsrail ordusunun Beyt Lahiya'ya düzenlediği topçu saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'yı hedef alan topçu saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerdeki yoğun ateş ve hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kuzeydeki Beyt Lahiya'yı da hedef aldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'nın dış mahallelerini hedef alan topçu atışları sonrası Şifa Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Şucaiyye mahalleleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah'ın doğusundaki alanlar, İsrail ordusuna ait araçlardan açılan yoğun ateşin ve uçaklarla düzenlenen hava saldırılarının hedefi oldu.