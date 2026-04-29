İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskında açtığı ateş sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun zırhlı araçlarla El Halil kentine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilerin üzerine gerçek mermiyle rast gele ateş açtığı ve gaz bombası attığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki İbrahim Abdo el-Hayyat isimli Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği, 2 Filistinlinin de gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Filistinli bir kamyon sürücüsünün de İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
