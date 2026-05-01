Ateşkesi Hiçe Sayan İsrail Lübnan'da 6 Kişiyi Öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Habbuş beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

İsrail'in, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinde saldırı tehdidinde bulunduğu Habbuş beldesini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ateşkese rağmen düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
