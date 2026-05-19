Gazze'de İsrail saldırılarında 1 ölü, 8 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin orta kesimindeki Rimal Mahallesi'nde sivillere ait bir aracı vurdu.

Saldırıda Bedr Halil Ehl hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde ise sivillerin toplandığı alan İHA ile hedef alındı. Saldırıda 4 Filistinli yaralandı; birinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

Saldırıda yaralanan Filistinli çocuk kurtarılamadı

Öte yandan İsrail'in birkaç gün önce Han Yunus'a düzenlediği bombalı saldırıda yaralanan 14 yaşındaki Muhammed Salah Rakab da hayatını kaybetti.

İsrail donanmasının gün içerisinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kıyılarında açtığı ateş sonucu Filistinli 2 balıkçı yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 880 Filistinli öldürüldü, 2 bin 605 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 772'ye, yaralı sayısı da 172 bin 707'ye yükseldi.