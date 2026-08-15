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Gazze'de Ateşkes İhlali: Saldırılarda Ölü ve Yaralılar Var

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İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Han Yunus, Gazze kenti ve Nuseyrat Kampı'na yönelik saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İsrail medyası ise bir tankta patlama sonrası saldırı yapıldığını iddia etti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlediği, saldırılarda bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki yerel kaynaklara göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin merkezi ve çevresine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Han Yunus'un Zeytun Çarşısı bölgesindeki bir ev ile Cevret el-Lut bölgesindeki Mısriyyin Mahallesi'nde iki ev hedef alındı. Kentin güneyine de iki hava saldırısı düzenlendi.

Yoğun bombardıman ve topçu ateşi nedeniyle kadın ve çocukların Han Yunus'un merkezinden kaçtığı, İsrail ordusunun kent merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı yakınında bir Filistinliyi yaraladığı ifade edildi.

Han Yunus'un kuzeyindeki Karara beldesinin doğusunda konuşlanan İsrail askeri araçlarından da yoğun ateş açıldı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan Haşimiye Okulu yakınlarına top mermisi atıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 20. Cadde Kavşağı bölgesinde düzenlenen saldırıda ise hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesi Avde Hastanesine getirildi.

Han Yunus'un doğusunda Emin Nasr el-Mısri'ye ait boş bir ev de hedef alındı. Evin, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgeden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze Şeridi'nde bir İsrail tankında patlayıcı düzeneğin infilak ettiğini ve olayda yaralanan olmadığını öne sürdü. Kanal, İsrail ordusunun bu olaya karşılık Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Kaynak: AA
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