İsrail Ordusundan Suriye'ye Baskın: Kuneytra'da Operasyon

Güncelleme:
İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Suriye'nin Kuneytra ilinde Ruveyhine köyüne baskın düzenledi. Operasyonda tanklar ve sivil araçlar kullanıldığı bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı bir askeri birlik, Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalındaki bir köye baskın düzenledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA haberine göre, İsrail ordusuna bağlı dört sivil araç ile iki tanktan oluşan askeri birlik, Kuneytra ilinin Ruveyhine köyüne girdi.

İsrail ordusu tanklarının, Ruveyhine ile Batı Zübeyde köylerini birbirine bağlayan yol üzerinde konuşlandığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.

