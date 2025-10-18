İsrail Ordusundan Suriye'de Silah Kaçakçılığı Baskını
İsrail ordusu, işgal altındaki Suriye'nin Şeyh Dağı bölgesinde düzenlediği operasyonda silah kaçakçılığına yönelik birkaç kişiyi alıkoyduğunu duyurdu. Söz konusu kişilerin el bombası ve silah göndermeye çalıştığı, alıkonulanların sorgulanmak üzere götürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Suriye'nin güneyindeki Şeyh (Hermon) Dağı bölgesinde saldırı düzenleyerek bazı kişileri alıkoydu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece yapılan baskınla Suriye'den Lübnan'a silah kaçakçılığının önlendiği iddia edildi.
Suriye'den Lübnan'a silah kaçırmaya çalışılan birkaç kişinin Şeyh Dağı bölgesinde yakalandığı ileri sürülen açıklamada, söz konusu kişilerin alıkonularak sorgulanmak üzere götürüldüğü belirtildi.
Şahısların el bombası, silah, tanksavar roketleri ve mühimmat kaçırmaya çalıştığı, silahların İsrail ordusu tarafından ele geçirildiği öne sürüldü.
Açıklamada, İsrail ordusunun "İsrailli sivilleri ve Golan Tepeleri sakinlerini koruma" gerekçesiyle bölgede işgalin sürdürüleceği kaydedildi.
?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi
İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.
İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.
2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.