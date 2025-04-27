İsrail Ordusundan Şok Görüntüler: Filistinlilere İşkence

İsrail ordusundaki bir askerin kamerasıyla çekilen ve Gazze'de sivillerin evlerini nasıl bastıklarını ve Filistinlilere işkence ettiklerini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda yayınlanan görüntülerin, Temmuz 2024'te Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesinde çekildiği belirtildi.

Görüntülerin, söz konusu askerin, Şucaiyye'de yaşanan çatışmalar sırasında kaybettiği kamerasından alındığı aktarıldı.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin, henüz yeni boşaltıldığı anlaşılan bir eve mutfak camından girdikleri, başka bir eve girerek de Filistinlilerin eşyalarını karıştırdıkları ve etrafa gelişigüzel ateş açtıkları görülüyor.

Başka bir görüntüde, İsrail askerlerinin elbiselerini çıkarttırdığı bir grup Filistinli erkeğin iç çamaşırlarıyla elleri havada bir eve götürüldüğü kameraya yansıyor.

İsrailli askerlerinin Filistinlilere yaptığı işkenceleri gözler önüne seren bu görüntüler, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrailli bir esiri nasıl kurtardıklarını gösteren videodan bir gün sonra ortaya çıktı.

Kassam tarafından dün yayınlanan videoda, İsrail ordusunun bombaladığı bir tüneldeki İsrailli esire, kürekle kumlar kazılarak ulaşıldığı ve nefes alabilmesi için ağzına oksijen maskesi takıldığı görülüyordu.