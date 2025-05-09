İsrail Ordusundan Nablus'ta Baskın: Filistinlilere Teslim Olma Çağrısı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenleyerek, Filistinlilere ait bir evi kuşattığı ve içindekilerden teslim olmalarını istediği bildirildi.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki El-Mesakin Mahallesine baskın düzenleyerek, burada abluka altına aldığı evdeki kişilerden teslim olmalarını istediğini söyledi.

Görgü tanıkları, kurşun ve patlama sesleri duyulurken İsrail ordusunun bölgeye takviye güç sevk ettiğini dile getirdi.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki El-May Caddesi üzerindeki Ayn Kaykub bölgesinde kuşattığı bir eve çok sayıda Energa roketi attığı belirtildi.

Olay yerine takviye askeri birliklerin de geldiği kaydedilen haberde, İsrail güçlerinin, ambulansların bölgeye ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu takip eden Filistin Bilgi Merkezinin (Mu'ta) bugün yayınladığı raporda, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 104 bin 531 ihlalde bulunduğu belirtilmişti.

İsrail saldırılarında Batı Şeria'da 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 974 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Batı Şeria'da İsrail ordusunun 17 bin 750 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedilen raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de 3 bin 688 saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.