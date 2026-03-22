İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan Lübnan'ın güneyinde derin ve uzun vadeli işgal mesajı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde derin ve uzun vadeli işgal mesajı verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Zamir, dün Kuzey Komutanlığı'nda üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

Zamir, burada Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin yeni planları onaylarken Hizbullah'a karşı saldırılarının yeni başladığını ve İran'a yönelik saldırıların tamamlanmasının ardından hareketin "tek başına ve izole kalacağını" iddia ederek, "Hizbullah'a karşı operasyon uzun soluklu ve biz buna hazırız." ifadesini kullandı.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2 binden fazla hedefe saldırı düzenlediklerini kaydeden Zamir, "organize bir plana göre kara ve hava saldırılarını genişletmeye hazırlandıklarını" belirtti. Zamir, "uzun vadeli güvenlik sağlanana kadar durmayacaklarını" ve "İsrail ordusunun ileri savunma pozisyonunu güçlendirdiğini" iddia etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.