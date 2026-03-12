İsrail ordusu, Lübnan'da üst düzey Hizbullah mensubunu öldürdüğünü iddia etti

TEL İsrail ordusu, saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan'da geçen hafta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından birini öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü unsurlarının başındaki isimlerden Ebu Ali Riyan'ın hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Rıdvan Gücü unsurlarını komuta ettiği ve silah tedariğini yönetmekle sorumlu olduğu belirtilen Riyan'ın Haruf beldesine geçen hafta düzenlenen saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 100'den fazlası Rıdvan Gücü unsurları olmak üzere toplamda 350 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü öne sürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.