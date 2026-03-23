Lübnan resmi haber ajansı: İsrail, ülkenin güneyindeki 3 beldeye fosfor bombasıyla saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenleyerek saldırılarını sürdürdü. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 1029 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu ülkenin güneyinde sahil kesimindeki Nakura, Hamul ve Beyada beldelerine fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, dün de sınır hattındaki Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef almıştı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
