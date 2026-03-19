İsrail ordusu, ilk kez İran'ın kuzeyindeki hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu

TEL İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar başlatmasından bu yana ilk kez İran'ın kuzeyine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının İran'ın kuzeyine kısa süre önce ilk kez saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu saldırının İsrail ordusunun deniz ve askeri istihbarat servislerinin sağladığı bilgiler doğrultusunda yapıldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusu, hava saldırısına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail savaş uçaklarının İran donanmasının Hazar Denizi'ndeki 5 gemisini hedef aldığını iddia etmişti.