İsrail'in Gazze'de bir aracı hedef aldığı saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Han Yunus'ta bulunan Filistin Kızılayına bağlı El-Mevasi Sahra Hastanesi kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar