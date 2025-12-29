İsrail ordusu, Gazze'ye kara saldırılarında "Hamas'ın neden yenilemediğini" soruşturacak

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'ten itibaren başlattığı kara saldırılarında "Hamas'ı neden yenemediği?" sorusuna yanıt bulmak amacıyla iç soruşturma başlattığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarına dair bir iç soruşturma başlattığı ifade edildi.

Geniş çaplı iç soruşturmanın son derece hassas ve siyasi nitelik taşıdığına işaret edilen haberde "Bu inceleme, 7 Ekim 2023'teki saldırıya karşı başarısızlığın soruşturmasını tamamlama yönünde süren baskılar doğrultusunda gerçekleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de ordunun tarihindeki en kapsamlı operasyonel soruşturma silsilesini başlatmak üzere gelecek günlerde üst düzey komutanlarla bir buluşma yapmasının beklendiği vurgulandı.

İsrail ordusunda başlatılan iç soruşturmanın Gazze Şeridi'deki kara saldırılarının yanı sıra Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları da kapsayacağı aktarılan haberde, soruşturmanın ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Cenin kentlerindeki mülteci kamplarını işgal etme operasyonlarını da içine alacağı kaydedildi.

İç soruşturma sonuçlarının ise 2026 yılının sonunda Genelkurmay Başkanı Zamir'in yanı sıra ölen İsraillilerin yakınları ve kamuoyuyla paylaşılacağı vurgulanan haberde, ordudaki iç soruşturmanın birlikler düzeyinde ifadeye çağırma oturumlarıyla başlayacağı belirtildi.

Soruşturma "Hamas neden yenilmedi?" sorusuna odaklanacak

Haberde, soruşturmanın özellikle İsrail'in "resmi hedefi" olduğu halde Hamas'ın askeri olarak "neden yenilmediğine" odaklanacağına dikkat çekildi.

Soruşturmanın ana sorularından birinin "İsrail ordusuna bağlı Güney Komutanlığı, Gazze Şeridi'ni neden tümüyle işgal edemedi?" olacağı aktarılan haberde, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde operasyon başlatma kararının doğru olup olmadığı ve savaş boyunca hayatta olan rehinelerin varlığının ordunun operasyonlarını ne ölçüde kısıtladığının da masaya yatırılacağı ifade edildi.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı ve iki yıl süren saldırılarında yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazlasının yaralanmasına ve Birleşmiş Milletler verilerine göre maliyeti yaklaşık 70 milyar doları bulan, sivil altyapının yüzde 90'ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.