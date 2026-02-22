Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarla 14 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında birçok Filistinlinin yanı sıra aile üyelerine de saldırılar gerçekleştirildi. Filistin topraklarında devam eden bu baskınların ramazan ayının başlangıcından bu yana hızlandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenledi. Baskında 3'ü kardeş 8 Filistinlinin gözaltına alındığı, kardeşlerin babasının ise darbedildiği belirtildi.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi girişinde 2, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Ebu Meşal köyünde ise 1 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Arub Mülteci Kampı'nda da İsrail askerlerinin evlere baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra 3 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, ramazan ayının başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla Filistinliyi gözaltına aldığını bildirmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki bir beldeye baskın düzenledi

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Mıhmas beldesi çevresine baskın düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, beldede bazı Filistinlilere ait mülklere zarar vermeye çalıştı.

İsrailli saldırganlar, bölge sakinleri tarafından engellendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık Filistin köy ve beldelerine baskınlar düzenleyerek araçları ve evleri ateşe veriyor.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ
