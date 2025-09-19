İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinlinin "roket üretme ve fırlatma girişiminde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile özel birliklerin, Ramallah yakınlarındaki Kefr Nime beldesinde geçen hafta "roket fırlatma girişiminde bulunulduğu" iddiasıyla bir binaya baskın düzenlediği ifade edildi.

İsrail askerlerinin binanın çevresini kuşatıp, ateş açtığı ve binadan çıkan 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Binada çok sayıda roket, patlayıcı cihaz ve madde ile roket üretimi için kullanılan torna tezgahının bulunduğu öne sürüldü.

Ele geçirilen maddelerin imha edildiği, 3 Filistinli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.