İsrail ordusundan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları

Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki Kefre ve Cebşit beldelerini hedef aldı.

Kalile, Habbuş, Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ise İsrail'in topçu saldırılarına maruz kaldı.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altında tuttukları Bayyada beldesindeki bazı evleri patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
