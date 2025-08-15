İsrail Ordusunda Bir Asker İntihar Etti

Gazze'deki saldırılara katılan 28 yaşındaki yedek subay, İsrail'in kuzeyinde intihar etti. Bu olay, orduda bu yıl yaşanan 17. intihar vakası olarak kaydedildi.

Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli bir askerin, ülkenin kuzeyinde intihar ettiği bildirildi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 28 yaşında Tiberya doğumlu bir yedek subayın ülkenin kuzeyinde intihar ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, intihar eden İsrailli asker daha önce Gazze'deki saldırılara katılmıştı.

İsrail basınına göre, bu, orduda bu yıl yaşanan 17'nci intihar vakası olarak kaydedildi.

İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
