İsrail ordusuna bağlı özel birim, Han Yunus'taki baskında bir Filistinliyi öldürerek ailesini alıkoydu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusuna bağlı özel bir birim tarafından erken saatlerde düzenlenen baskında Filistinli direniş grubu liderlerinden biri öldürüldü, eşi ve çocukları alıkonuldu.

Filistin'deki Halk Direniş Komiteleri'nin silahlı kanadı En-Nasır Selahaddin Tugayları, özel operasyonlar sorumlusu kod adı "İslam" olan komutanlarından Ahmed Kamil Serhan'ın (44), Han Yunus'un batısındaki El-Ketibe bölgesine sızan İsrail özel birliğiyle yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Serhan'ın İsrail özel kuvvetleriyle girdiği çatışmada "kararlılıkla karşı koyarak şehit düştüğü" belirtilen açıklamada, liderlerine yönelik suikastların "direniş iradelerini" daha da güçlendireceği vurgulandı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarına göre, söz konusu özel birlik, El-Ketibe bölgesine gizlice sızarak Serhan'ı doğrudan hedef aldı.

İsrail askerleri daha sonra Serhan'ın eşi ve aralarında 10 yaşındaki oğlunun da bulunduğu çocuklarını alıkoyarak bölgeden ayrıldı.

Tanıkların aktardığına göre, İsrail birimi bölgeden çekilmeden önce, dış görünüşü yerinden edilmiş sivillerin eşyalarına benzeyen kamufle edilmiş büyük bir boş kutu bıraktı.

Filistinli sağlık kaynakları, Serhan'ın naaşının Han Yunus'taki Nasır Tıp Merkezi'ne getirildiğini doğruladı.

Öte yandan Hamas'a bağlı El-Aksa Radyosu, İsrail güçlerinin El-Ketibe ve 5. Cadde bölgelerinde nokta saldırıları gerçekleştirdiğini ve Filistinli bir kişinin infaz edildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail'in baskından önce bölgede yoğun hava saldırısı düzenlediğini, hareket eden her hedefe rastgele ateş açıldığını aktardı.

İsrail ordusundan saldırıya dair şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

Söz konusu baskın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü geniş çaplı saldırılar sürecinde özel birimlerce düzenlediği ilk operasyon değil. En dikkat çeken örneklerden biri, 8 Haziran'da Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen ve dört İsrailli esirin kurtarıldığı, ancak 274 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskındı.

Son baskının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiği yönündeki açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail'in son kara saldırısının "Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde katliamları yoğunlaştırmayı" hedeflediği belirtiliyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıların aylarca sürebileceğini ve "çatışma bölgelerindeki tüm sivillerin tahliyesini" içerebileceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 174 binden fazla Filistinli öldü ya da yaralandı. Enkaz altında binlerce kayıp bulunuyor. Yaralıların ve ölülerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.