İsrailli yetkili: Zorunlu askerlik hizmetinin uzatılması savaş gücü açığını kapatamayacak

İsrail ordusunun, savaş gücü açığını kapatmak için zorunlu askerlik hizmet süresini uzatmayı ve asker alım sayısını artırmayı düşündüğü ancak mevcut durumun mevcut askerler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu bildirildi.

İsrail'de ordunun zorunlu hizmet süresini uzatmayı değerlendirmesi ve askere alım sayısını artırmasına rağmen savaş gücü açığının ciddi boyutta olduğu bildirildi.

Söz konusu açık, 8 Ekim 2023'te başlayan ve çoğu çocuk ile kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 171 binden fazlasının yaralandığı Gazze saldırılarının yükünden kaynaklanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ordunun binlerce ek askere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yetkili, mevcut durumun, halihazırda görev yapan askerler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hizmet süresinin uzatılmasının sorunu çözmeyeceğini vurgulayan yetkili, "Askere alınacak 'öğrenci havuzunu' genişletmek yerine yükü halihazırda görev yapanların üzerine yüklüyoruz. Dolayısıyla zorunlu askerlik hizmetinin uzatılması, savaş gücü açığını kapatamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Komutanlığı, ekim ayından bu yana 36 aylık askerlik süresini yeniden yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıklamış, ancak yasa tasarısına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ertelenmişti.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudiler'in (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
