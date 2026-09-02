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İsrail, Lübnan'dan gelen hava hedefini vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Yuval beldesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin vurulduğu, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Olayın incelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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