İsrail ordusu, Tulkerim'de bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, sabaha karşı Batı Şeria'daki Tulkerim kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şehit Tulkerim Devlet Hastanesi kaynakları, Mecdi Zekeriya Yusuf Avad'ın (65), İsrail askerinin kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, işgal güçlerince düzenlenen baskınlarda el-Halil kentinde 4, Beyt Lahim'de 3, Tulkerim'in Firavun beldesinde de daha önce serbest bırakılan 2 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçlerinin baskınlarının devam ettiği, gözaltına alınan Filistinli sayısının artmasının beklendiği kaydedildi.

İşgal güçlerinin Cenin kentine baskınları sırasında beraberinde getirdiği iş makineleri ve buldozerler, yolları bozmaya ve Filistinlilerin özel mülklerine zarar vermeye devam etti.

İsrail askerlerine karşı Filistinli gençler direniş gösterdi, çıkan kargaşada başından yaralanan Filistinli bir genç hastaneye götürüldü.

İşgal güçleri, Cenin Devlet Hastanesi'ni göz yaşartıcı gaz bombalarıyla hedef aldı. Hastanedeki çok sayıda hasta ve sağlık personeli gazdan etkilendi.