Haberler

İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, İran ve Hizbullah'a ait hedeflere yönelik eş zamanlı geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı

İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Gece yarısı kabusu yaşadı!
Düşen savaş uçağından kurtulan ABD askerinin yanına koştu, teşekkür etti

Düşen uçaktan kurtulan ABD askerinin yanına koşup bakın ne yaptı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı

Öğrencisinin öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımları ağlattı
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Böyle hava savunma sistemi görülmedi
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Tanju Özcan'la ilgili yeni karar