İsrail ordusu Tahran ve Beyrut'a geniş çaplı hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik