İsrail ordusu, DMO'ya yakın İmam Hüseyin Üniversitesini hedef aldığını açıkladı

TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) yakın İmam Hüseyin Üniversitesi'ni hedef aldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran ve İran'ın orta kesimlerinde saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail ordusuna ait 80'den fazla savaş uçağının saldırılara katıldığı belirtilen açıklamada, başkentte ve İran'ın orta kesimlerinde Tahran yönetimine ait hedeflerin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında DMO'ya yakın İmam Hüseyin Üniversitesi'nin de bulunduğu belirtilerek okulun DMO tarafından çatışmalar sırasında toplanma yeri olarak kullanıldığı, içeride çok sayıda askeri varlık barındırdığı için askeri hedef oluşturduğu savunuldu.

Ayrıca İran'a ait askeri sığınakların, fırlatma altyapısı bulunan füze depolama tesislerinin ve yüzlerce kişinin çalıştığı komuta merkezi olarak kullanılan bir balistik füze deposunun hedef alındığı ileri sürülen açıklamada, İran'ın batı ve orta kesimindeki fırlatma sahalarının da vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırıların devam edeceği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.